Профинансирована только четверть: что происходит с восстановлением мостов в Украине

Счетная палата заявила о низких темпах восстановления мостов, поврежденных войной: за 3,5 года государство ввело в эксплуатацию только 38 сооружений или около трети от 139 объектов, расположенных на подконтрольной Украине территории. Аудит также выявил проблемы с финансированием, управлением, цифровым учетом и закупками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Отчет по результатам аудита "Объекты дорожной инфраструктуры: восстановление и развитие" был утвержден 7 апреля 2026 года. Проверка охватывала период 2022 - первое полугодие 2025 года.

По состоянию на конец июня 2025 года в результате российской агрессии в Украине было повреждено или разрушено 198 мостов. Из них 54 объекта остаются на временно оккупированных территориях, еще пять – в районах активных боевых действий. Ориентировочная потребность в финансировании восстановления оценивается почти в 74 млрд. грн.

Фактически на эти цели направили 16,8 млрд. грн., или 23% от потребности. На эти средства финансировалось восстановление 60 мостов, преимущественно в Черниговской, Харьковской и Киевской областях. Кроме 38 завершенных сооружений, еще 19 находятся на разных этапах работ, а по трем только подготовлена проектная документация.

Аудиторы отметили, что большая часть мостов в Украине была проблемной еще до полномасштабной войны. Около 38% сооружений находятся в ограниченно трудоспособном или нетрудоспособном состоянии, а многие мосты эксплуатируются сверх нормативного срока.

Среди главных причин медленного восстановления названы недостаток финансирования, задержки с утверждением порядков использования средств, отсутствие четкой приоритезации объектов и слабый контроль. В частности, в 2023 году почти 6 млрд грн не были использованы из-за задержки с правительственными процедурами.

Отдельный блок замечаний относится к цифровым системам учета. Счетная палата указала, что государственные базы данных не интегрированы между собой, содержат неполную или неактуальную информацию, что затрудняет принятие управленческих решений.

В ходе выборочной проверки закупок на 11 объектах в Киевской и Черниговской областях аудиторы выявили нарушения на десятки миллионов гривен. В Киевской области зафиксировано завышение стоимости работ и убытки государству на 20,3 млн грн, в Черниговской — потери бюджета почти на 1 млн грн из-за неправомерной отмены тендера и заключения более дорогого прямого договора. Часть фактов имеет признаки уголовного преступления.

Счетная палата передаст материалы Верховной Раде, Кабинету Министров и Офису генерального прокурора.

В этом году в Украине установят шесть модульных мостов для бесперебойного движения транспорта. В прошлом году уже установили два.