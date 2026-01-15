Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні встановлять шість модульних мостів для безперебійного руху транспорту (ФОТО)

міст
Модульні споруди забезпечують безперебійний рух транспорту в повному обсязі. Фото: facebook.com/agency.for.restoration

Минулого року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури встановило два модульних мости на дорогах України. Цьогоріч планується встановити ще шість збірних конструкцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства. 

Там зауважують, що продовжується співпрацю з урядом Японії за сприяння агентства з міжнародного співробітництва JICA та JICS, у рамках якої було передано металеві тимчасові збірні мости. Загальна протяжність мостових споруд 720 пог. м.

У 2025 році на автомобільних дорогах загального користування державного значення було встановлено 2 такі мости у Тернопільській та Дніпропетровській областях. Протяжність 20 погонних метрів та 40 погонних метрів відповідно.

Фото 2 — В Україні встановлять шість модульних мостів для безперебійного руху транспорту (ФОТО)
Фото 3 — В Україні встановлять шість модульних мостів для безперебійного руху транспорту (ФОТО)
Фото 4 — В Україні встановлять шість модульних мостів для безперебійного руху транспорту (ФОТО)

У 2026 році, за умови безпекової ситуації, планується влаштування ще 6 тимчасових мостів різної протяжності – від 20 пог. м до 80 пог. м, зокрема, і для прифронтових регіонів.

Решта конструкцій тимчасових споруд залишаються на зберіганні Служб відновлення. У відомстві зазначили, що потреби вони можуть використовуватися для оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та за потреби швидкого відновлення транспортного сполучення у громадах.

Довжина прогонової будови – 20 м. Модульний міст складається з проїзної частини з металевих панелей, які вже оброблені спеціальним покриттям, тротуару, має перильне та бар’єрне огородження.

Крім того, передані конструкції відповідають сучасним потребам навантаження і можуть використовуватися для військової логістики і проїзду великовантажного транспорту.

"Модульні споруди забезпечують безперебійний рух транспорту в повному обсязі, так само, як і постійні мости. Крім того, такі мости мають значні переваги у швидкості монтажу порівняно з будівництвом нових споруд", - наголосили у відомстві.

Зауважимо, понад половина коштів, що передбачені на фінансування утримання доріг на 2026, буде спрямована на ремонт прифронтових доріг, розповів в інтерв'ю Delo.ua голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. 

Автор:
Світлана Манько