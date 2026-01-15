Запланована подія 2

В Украине планируют установить шесть модульных мостов для бесперебойного движения транспорта (ФОТО)

мост
Модульные постройки обеспечивают бесперебойное движение транспорта в полном объеме. Фото: facebook.com/agency.for.restoration

В прошлом году Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры установило два модульных моста на дорогах Украины. В этом году планируется установить еще шесть сборных конструкций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отмечается, что продолжается сотрудничество с правительством Японии при содействии агентства по международному сотрудничеству JICA и JICS, в рамках которого были переданы металлические временные сборные мосты. Общая протяженность мостовых построек 720 пог. м.

В 2025 году на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения было установлено 2 таких моста в Тернопольской и Днепропетровской областях. Протяженность 20 погонных метров и 40 погонных метров соответственно.

В 2026 году, при условии ситуации безопасности, планируется устройство еще 6 временных мостов разной протяженности – от 20 пог. м до 80 пог. м, в частности, и для регионов прифронтовых.

Остальные конструкции временных сооружений остаются на хранении Служб восстановления. В ведомстве отметили, что потребности они могут использоваться для оперативной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и быстрого восстановления транспортного сообщения в общинах.

Длина пролетного строения – 20 м. Модульный мост состоит из проезжей части из металлических панелей, которые уже обработаны специальным покрытием, тротуара, имеет перильное и барьерное ограждение.

Кроме того, передаваемые конструкции отвечают современным потребностям погрузки и могут использоваться для военной логистики и проезда большегрузного транспорта.

"Модульные сооружения обеспечивают бесперебойное движение транспорта в полном объеме, равно как и постоянные мосты. Кроме того, такие мосты имеют значительные преимущества в скорости монтажа по сравнению со строительством новых сооружений", - отметили в ведомстве.

Отметим, более половины средств, предусмотренных на финансирование содержания дорог на 2026 год, будут направлены на ремонт прифронтовых дорог, рассказал в интервью Delo.ua глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Автор:
Светлана Манько