Минразвитие перевело всю ответственность за содержание и ремонт аварийного моста Патона на власть Киева

В Министерстве развития общин и территорий Украины заявили, что содержание, восстановление и безопасное функционирование находящегося в аварийном состоянии моста Евгения Патона ответственность исключительно города Киева.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Там напомнили, что законодательство Украины четко определяет, что улицы и дороги городов и других населенных пунктов, а также размещенные на них искусственные сооружения, в том числе мосты – это ответственность органов местного самоуправления.

Также именно местные власти отвечают за безопасность движения, качество работ по проектированию, строительству реконструкции, ремонту и содержанию улиц и дорог городов и других населенных пунктов.

Кроме того, финансирование этих мер происходит за счет местных бюджетов и других источников финансирования, определенных законодательством.

"Мост Патона через реку Днепр – объект именно коммунальной собственности города Киева. То есть мост принадлежит территориальной общине Киева. Поэтому именно Киевский городской совет и его исполнительный орган имеет полномочия и обязанность обеспечивать его надлежащее техническое состояние. Включая планирование и финансирование ремонтных и восстановительных работ за счет городского бюджета".

Там обвинили местные власти в длительном отсутствии системной работы для восстановления трудоспособного состояния моста и финансирования соответствующих работ, отметив, что полная ответственность за содержание, восстановление и безопасное функционирование моста Патона принадлежит территориальной общине города Киева.

Что говорят городские власти

Киевская городская государственная администрация пришла к выводу, что мост Патона через реку Днепр в Киеве можно и дальше эксплуатировать, но движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений.

В частности, на мосту Патона установлены следующие ограничения:

запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

Городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Технический состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Ученые призывают, что к ремонту и реконструкции моста имени Евгения Патона в Киеве нужно браться безотлагательно, чтобы предотвратить аварии и непоправимые последствия.