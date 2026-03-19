У Мінрозвитку переклали всю відповідальність за утримання та ремонт аварійного мосту Патона на владу Києва

У Міністерстві розвитку громад та територій України заявили, що утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Євгена Патона, який перебуває у аварійному стані, відповідальність виключно міста Києва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Там нагадали, що законодавство України чітко визначає, що вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, а також штучні споруди, що на них розміщені, у тому числі мости – це відповідальність органів місцевого самоврядування.

Також саме місцева влада відповідає за безпеку руху, якість робіт з проєктування, будівництва реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.

Крім того, фінансування цих заходів відбувається за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством.

"Міст Патона через річку Дніпро – об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Тож, саме Київська міська рада та її її виконавчий орган має повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", - підкреслили в Мінрозвитку.

Там звинуватили місцеву владу у тривалій відсутності системної роботи для відновлення працездатного стану мосту та фінансування відповідних робіт, зауваживши, що повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона наразі належить територіальній громаді міста Києва.

Що каже міська влада

Натомість Київська міська державна адміністрація дійшла висновку, що міст Патона через річку Дніпро у Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше установлених обмежень.

Зокрема, на мосту Патона встановлено такі обмеження:

заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

Міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

Міст Патона у Києві в аварійному стані

Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Як наголосив віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Науковці закликають, що до ремонту й реконструкції мосту імені Євгена Патона в Києві потрібно братися невідкладно, щоб запобігти аваріям і непоправним наслідкам.