Профінансовано лише чверть: що відбувається з відновленням мостів в Україні

Рахункова палата заявила про низькі темпи відновлення мостів, пошкоджених війною: за 3,5 року держава ввела в експлуатацію лише 38 споруд, або близько третини від 139 об’єктів, розташованих на підконтрольній Україні території. Аудит також виявив проблеми з фінансуванням, управлінням, цифровим обліком та закупівлями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Звіт за результатами аудиту "Об’єкти дорожньої інфраструктури: відновлення та розвиток" було затверджено 7 квітня 2026 року. Перевірка охоплювала період 2022 року – перше півріччя 2025 року.

Станом на кінець червня 2025 року внаслідок російської агресії в Україні було пошкоджено або зруйновано 198 мостів. Із них 54 об’єкти залишаються на тимчасово окупованих територіях, ще п’ять — у районах активних бойових дій. Орієнтовна потреба у фінансуванні відбудови оцінюється майже у 74 млрд грн.

Фактично на ці цілі спрямували 16,8 млрд грн, або 23% від потреби. За ці кошти фінансувалося відновлення 60 мостів, переважно у Чернігівській, Харківській та Київській областях. Окрім 38 завершених споруд, ще 19 перебувають на різних етапах робіт, а щодо трьох лише підготовлено проєктну документацію.

Аудитори зазначили, що значна частина мостів в Україні була проблемною ще до повномасштабної війни. Близько 38% споруд перебувають в обмежено працездатному або непрацездатному стані, а багато мостів експлуатуються понад нормативний строк.

Серед головних причин повільного відновлення названо нестачу фінансування, затримки із затвердженням порядків використання коштів, відсутність чіткої пріоритезації об’єктів та слабкий контроль. Зокрема, у 2023 році майже 6 млрд грн не були використані через затримку з урядовими процедурами.

Окремий блок зауважень стосується цифрових систем обліку. Рахункова палата вказала, що державні бази даних не інтегровані між собою, містять неповну або неактуальну інформацію, що ускладнює ухвалення управлінських рішень.

Аудитори виявили порушення на десятки мільйонів гривень

Під час вибіркової перевірки закупівель на 11 об’єктах у Київській та Чернігівській областях аудитори виявили порушення на десятки мільйонів гривень. У Київській області зафіксовано завищення вартості робіт та збитки державі на 20,3 млн грн, у Чернігівській — втрати бюджету майже на 1 млн грн через неправомірне скасування тендеру та укладення дорожчого прямого договору. Частина фактів має ознаки кримінального правопорушення.

Рахункова палата передасть матеріали до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу генерального прокурора.

Зауважимо, цього року в Україні встановлять шість модульних мостів для безперебійного руху транспорту. Минулого року вже встановили два.