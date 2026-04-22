Ремонт лікарні за 52 млн грн на Львівщині скасували через порушення

Ремонт лікарні за 52 млн грн у Сокалі скасували через порушення / Depositphotos

У Сокалі на Львівщині розірвали договір на реконструкцію районної лікарні вартістю майже 52 млн грн після виявлених прокуратурою порушень під час проведення тендеру.

Прокуратура виявила порушення

Прокурори виявили порушення під час проведення тендеру на реконструкцію приймального відділення головного корпусу КНП "Сокальська районна лікарня» із добудовою діагностичного блоку. У результаті договір із підрядником на суму майже 52 млн грн було розірвано.

Як повідомили 22 квітня у Львівській обласній прокуратурі, у березні цього року за підсумками відкритих торгів переможцем тендеру визначили фізичну особу-підприємця. З ним уклали угоду на виконання робіт.

Втім, під час перевірки з’ясувалося, що як учасник закупівлі, так і замовник допустили суттєві порушення законодавства. Зокрема, підприємець не подав обов’язковий календарний графік виконання робіт, а також безпідставно включив до вартості договору єдиний податок і військовий збір.

Водночас замовник, попри ці недоліки, не відхилив тендерну пропозицію, як того вимагає закон, а визнав її переможною.

Після виявлення порушень прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати договір недійсним. У підсумку сторони погодилися з аргументами прокурорів і розірвали укладену угоду.

Нагадаємо, Рахункова палата заявила про низькі темпи відновлення мостів, пошкоджених війною: за 3,5 року держава ввела в експлуатацію лише 38 споруд, або близько третини від 139 об’єктів, розташованих на підконтрольній Україні території. Аудит також виявив проблеми з фінансуванням, управлінням, цифровим обліком та закупівлями.

Автор:
Ольга Опенько