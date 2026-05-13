У Львові відремонтують легендарну психлікарню за пів мільярда гривень

Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня/032.ua

У Львові оголосили масштабний тендер на реставрацію головного корпусу КНП ЛОР “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення. Очікувана вартість робіт становить 464,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані системи закупівель Prozorro.

Деталі тендеру 

Йдеться про третю чергу ремонтно-реставраційних робіт. Цього разу підрядник має відновити ліве крило будівлі, зокрема приміщення на другому та третьому поверхах.

Проєкт передбачає комплексне оновлення об'єкта:

  • Перепланування: адаптація внутрішнього простору під сучасні медичні вимоги.
  • Оздоблення: заміна підлоги на спеціалізований медичний лінолеум та керамічну плитку, а також реставрація історичного паркету та сходових кліток.
  • Інженерія: повна заміна мереж водопостачання, каналізації, опалення та електропостачання.

Повідомляється, що фінансування змішане й реалізується в межах європейської програми Ukraine Facility:

  • найбільша частка – 344,7 млн грн надійде від НСЗУ;
  • ще 100 млн грн – субвенція з державного бюджету;
  • 20 млн грн – з обласного бюджету.

Тендер проводять на платформі Prozorro у формі відкритих торгів. Подати пропозиції можна до 18 травня 2026 року. Завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2027 року.

Попередні тендери

За даними Zaxid.net, це вже п’ятий тендер на реставрацію лікарні. Усі попередні торги (на загальну суму понад 226 млн грн) без конкуренції виграла компанія "Вельт Капітал".

У 2023–2024 роках вона виконала першу чергу реконструкції – за 23,9 та 39,7 млн грн відповідно. У 2025 році лікарня двічі оголошувала тендер на другу чергу. Обидва рази переможцем без конкуренції стала та сама "Вельт Капітал" – в одному випадку вона була єдиним учасником і отримала контракт автоматично на 162,4 млн грн.

Новий тендер на 465 млн грн є найдорожчим за всю історію реставрації. Чи знову подасться на нього "Вельт Капітал", стане відомо після 18 травня.

Автор:
Тетяна Бесараб