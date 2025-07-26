Во Львове – самые высокие арендные ставки на склады: с чем это связано

Дефицит на складские помещения и риски безопасности стали причиной роста цен на аренду помещений.

Базовая арендная ставка на складскую недвижимость в Киеве составляет в среднем $5 за кв. метр и имеет склонность к росту из-за дефицита помещений. Об этом сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование CBRE Ukraine.

Впрочем, киевские цены на общеукраинском рынке считаются достаточно умеренными по сравнению, например, с львовскими расценками. На западе логистический рынок менее развит (во Львове -300 тыс.кв. м) и чувствует себя в большей безопасности, однако арендодатели вынуждены платить за это с лихвой.

"Склады Львова - самый дорогой рынок с точки зрения арендных ставок. Сегодня здесь можно арендовать склады за $6-6,5 за кв.метр. В начале вторжения стоимость аренды была еще выше - тогда ставки подскочили до $ 10 за склады класса С. недвижимости CBRE Ukraine во время заседания Business Club КБУ.

Во Львове арендовать склад на 10% дороже, чем в Киеве. Инфографика: CBRE Ukraine

Из-за заоблачных львовских цен многие компании в начале года рассматривали возможность возвращения в Киев, где цены ниже - $4,7-5,7, а здесь $6-6,5. Однако этому помешали массированные обстрелы столицы, отметила Наталья Сокирко.

Впрочем, по прогнозам CBRE, арендные ставки ни в Киеве, ни во Львове в ближайшей перспективе падать не будут – из-за дефицита площадей и роста стоимости строительства.

Больше о ключевых трендах читайте в статье "Рынок складов: время монополии строительства подходит к концу".



