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У Львові - найвищі орендні ставки на склади: з чим це пов'язано

склад, логістика
На Київщині в активній фазі будівництва вісім великих логістичних проєктів. Фото: / Depositphotos

Дефіцит на складські приміщення та безпекові ризики стали причиною зростання цін на оренду приміщень.

Базова орендна ставка на складську нерухомість у Києві складає в середньому $5 за кв. метр і має схильність до зростання через дефіцит приміщень. Про це повідомило Delo.ua із посиланням на дослідження CBRE Ukraine.

Втім, київські ціни на загальноукраїнському ринку вважаються ще досить помірними у порівнянні, наприклад, з львівськими розцінками. На заході логістичний ринок менш розвинений (у Львові -300 тис.кв. м) та й почувається у більшій безпеці, проте орендодавці змушені платити за це з лихвою.

"Склади Львова - найдорожчий ринок з точки зору орендних ставок. Сьогодні тут можна орендувати склади за $6-6,5 за кв.метр. На початку вторгнення вартість оренди була ще вищою - тоді ставки підскочили до $10 за склади класу С. Проявилась наша чудова властивість користуватися ситуацією", - наголосила заявила Наталія Сокирко, директорка департамену складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine під час засідання Business Club КБУ.

Фото 2 — У Львові - найвищі орендні ставки на склади: з чим це пов'язано
У Львові орендувати склад на 10% дорожче, ніж в Києві. Інфографіка: CBRE Ukraine

Через захмарні львівські ціни чимало компаній на початку року розглядали можливість повернення до Києва, де ціни нижчі - $4,7-5,7, а тут $6-6,5. Проте цьому завадили масовані обстріли столиці, зауважила Наталія Сокирко.

Втім, за прогнозами CBRE, орендні ставки ні в Києві, ні у Львові у найближчій перспективі падати не будуть - через дефіцит площ і зростання вартості будівництва.

Більше про ключові тренди читайте у статті "Ринок складів: час монополії будівництва добігає кінця".


Автор:
Леся Соловчук