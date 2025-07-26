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У Львові - найвищі орендні ставки на склади: з чим це пов'язано
Дефіцит на складські приміщення та безпекові ризики стали причиною зростання цін на оренду приміщень.
Базова орендна ставка на складську нерухомість у Києві складає в середньому $5 за кв. метр і має схильність до зростання через дефіцит приміщень. Про це повідомило Delo.ua із посиланням на дослідження CBRE Ukraine.
Втім, київські ціни на загальноукраїнському ринку вважаються ще досить помірними у порівнянні, наприклад, з львівськими розцінками. На заході логістичний ринок менш розвинений (у Львові -300 тис.кв. м) та й почувається у більшій безпеці, проте орендодавці змушені платити за це з лихвою.
"Склади Львова - найдорожчий ринок з точки зору орендних ставок. Сьогодні тут можна орендувати склади за $6-6,5 за кв.метр. На початку вторгнення вартість оренди була ще вищою - тоді ставки підскочили до $10 за склади класу С. Проявилась наша чудова властивість користуватися ситуацією", - наголосила заявила Наталія Сокирко, директорка департамену складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine під час засідання Business Club КБУ.
Через захмарні львівські ціни чимало компаній на початку року розглядали можливість повернення до Києва, де ціни нижчі - $4,7-5,7, а тут $6-6,5. Проте цьому завадили масовані обстріли столиці, зауважила Наталія Сокирко.
Втім, за прогнозами CBRE, орендні ставки ні в Києві, ні у Львові у найближчій перспективі падати не будуть - через дефіцит площ і зростання вартості будівництва.
Більше про ключові тренди читайте у статті "Ринок складів: час монополії будівництва добігає кінця".