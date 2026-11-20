Немецкий автоконцерн Volkswagen озвучил свои требования перед началом переговоров по оплате труда, предложив заморозить зарплату на два года. Такая инициатива обостряет противостояние с профсоюзом IG Metall и может спровоцировать волну стачек уже на рубеже года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В рамках более широкой программы сокращения расходов компания также стремится отменить бонус, который выплачивается деньгами или дополнительными выходными днями, и пересмотреть профсоюзом 35-часовую рабочую неделю, чтобы получить право требовать от персонала более длительной работы без дополнительной оплаты. Главный переговорщик профсоюза Торстен Грегер назвал действия правления ударом в спину работникам и пообещал жесткий и изнурительный конфликт.

Предпосылки кризиса и волна протестов

Отношения между менеджментом и профсоюзом, оказывающим значительное влияние в корпоративной структуре Volkswagen, ухудшились из-за масштабной реструктуризации гендиректора Оливера Блума, что предполагает сокращение 100 тысяч рабочих мест.

После того, как автопроизводитель разорвал почти все тарифные соглашения, рабочие пригрозили забастовками с января, а сами переговоры, которые охватят около 120 тысяч сотрудников, стартуют во вторник в городе Эмден — одном из четырех заводов, которые концерн может закрыть в начале 2030-х годов.

Более широкая волна протестов в Германии. Профсоюз IG Metall также планирует 24-часовые упреждающие забастовки на предприятиях Mercedes-Benz, дочерней компании Volkswagen Audi и других заводах автомобильной и сталелитейной отраслей, где продолжаются параллельные переговоры.

Давление рынка и конкурентов. Немецкие автопроизводители сталкиваются со слабым спросом, высокими пошлинами и экспансией более дешевых китайских брендов, в частности BYD, которые уже захватили более 10% европейского рынка, из-за чего Mercedes-Benz также просит рабочих работать дольше неизменной оплаты и рассматривает закрытие заводов.

Напомним, ранее сообщалось, что квартальный убыток Volkswagen вырос до $6,59 млрд, а концерн планирует уволить 100 тысяч работников. Ведущий автопроизводитель Европы по итогам третьего квартала зафиксировал операционный ущерб в размере 6,59 миллиарда долларов против 1,45 миллиарда долларов потерь годом ранее, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков на уровне 2,90 миллиарда долларов.