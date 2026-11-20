Німецький автоконцерн Volkswagen озвучив свої вимоги перед початком переговорів щодо оплати праці, запропонувавши заморозити зарплати на два роки. Така ініціатива загострює протистояння з профспілкою IG Metall і може спровокувати хвилю страйків уже на зламі року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

У межах ширшої програми скорочення витрат компанія також прагне скасувати бонус, який виплачується грошима або додатковими вихідними днями, і переглянути вибороний профспілкою 35-годинний робочий тиждень, щоб отримати право вимагати від персоналу довшої роботи без додаткової оплати. Головний переговірник профспілки Торстен Грегер назвав дії правління ударом у спину працівникам і пообіцяв жорсткий та виснажливий конфлікт.

Передумови кризи та хвиля протестів

Відносини між менеджментом і профспілкою, яка має значний вплив у корпоративній структурі Volkswagen, погіршилися через масштабну реструктуризацію гендиректора Олівера Блуме, що передбачає скорочення 100 тисяч робочих місць.

Після того як автовиробник розірвав майже всі тарифні угоди, робітники пригрозили страйками із січня, а самі переговори, які охоплять близько 120 тисяч співробітників, стартують у вівторок у місті Емден — одному з чотирьох заводів, які концерн може закрити на початку 2030-х років.

Ширша хвиля протестів у Німеччині. Профспілка IG Metall також планує 24-годинні попереджувальні страйки на підприємствах Mercedes-Benz, дочірньої компанії Volkswagen Audi та інших заводах автомобільної і сталеливарної галузей, де тривають паралельні переговори.

Тиск ринку та конкурентів. Німецькі автовиробники стикаються зі слабким попитом, високими митами й експансією дешевших китайських брендів, зокрема BYD, які вже захопили понад 10% європейського ринку, через що Mercedes-Benz також просить робітників працювати довше за незмінну оплату та розглядає закриття заводів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що квартальний збиток Volkswagen зріс до $6,59 млрд, а концерн планує звільнити 100 тисяч працівників. Провідний автовиробник Європи за підсумками третього кварталу зафіксував операційний збиток у розмірі 6,59 мільярда доларів проти 1,45 мільярда доларів втрат роком раніше, що виявилося значно гіршим за прогнози аналітиків на рівні 2,90 мільярда доларів.