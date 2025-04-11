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Возможности для образования: школа в Буче получит пять новых корпусов
В Буче начинается важный этап развития образовательной инфраструктуры: подписано соглашение на достройку школы №1, что позволит создать современные условия обучения 990 учеников.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.
Что известно о строительстве
В результате проведенного открытого тендера победу одержал консорциум "ОСК Констракшн Групп", реализующий достройку школы №1 в Буче.
Планируется расширение учебного заведения путем достройки пяти новых корпусов, что значительно улучшит условия для обучения и позволит обеспечить места для 990 учеников в 33 классах.
Один из новых корпусов будет включать в себя:
- столовую;
- два современных спортивных зала;
- актовый зал, вмещая 240 человек.
Остальные корпуса будут оснащены специализированными кабинетами для уроков физики, химии, биологии и начальной школы.
Отмечается, что расширение и модернизация школы будет способствовать улучшению уровня образования для местных детей и станет важным вкладом в развитие Бучи.
Реализация проекта происходит в софинансировании Бучанского городского совета и Европейского инвестиционного банка при поддержке правительства Украины.
"Этот проект — не только о стенах и классах. Это о создании среды, где каждый ребенок получит доступ к качественному образованию, а общество — новое пространство для роста и перспектив", — подчеркнул Федорук.
Напомним, в Буче стартовало строительство новой школы №2, сейчас проводится демонтаж старого здания. На месте старого здания построят двухэтажную школу с 32 классами, актовым залом и пищеблоком.
О подземных школах в Украине
Подземные школы – это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.
Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях .
Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.