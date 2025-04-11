Можливості для освіти: школа у Бучі отримає п’ять нових корпусів

У Бучі розпочинається важливий етап розвитку освітньої інфраструктури: підписано угоду на добудову школи №1, що дозволить створити сучасні умови для навчання 990 учнів.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Що відомо про будівництво

У результаті проведеного відкритого тендеру перемогу здобув консорціум "ОСК Констракшн Груп", який реалізує добудову школи №1 в Бучі.

Планується розширення навчального закладу шляхом добудови п’яти нових корпусів, що значно покращить умови для навчання та дасть змогу забезпечити місця для 990 учнів у 33 класах.

Один із нових корпусів буде включати в себе:

їдальню;

дві сучасні спортивні зали;

актову залу, вміщуючи 240 осіб.

Інші корпуси будуть оснащені спеціалізованими кабінетами для уроків фізики, хімії, біології та початкової школи.

Зазначається, що розширення та модернізація школи сприятиме покращенню рівня освіти для місцевих дітей і стане важливим вкладом у розвиток громади Бучі.

Реалізація проєкту відбувається у співфінансуванні Бучанської міської ради та Європейського інвестиційного банку — за підтримки уряду України.

"Цей проєкт — не лише про стіни та класи. Це про створення середовища, де кожна дитина отримає доступ до якісної освіти, а громада — новий простір для зростання та перспектив", - наголосив Федорук.

Нагадаємо, у Бучі стартувало будівництво нової школи №2, наразі проводиться демонтаж старої будівлі. На місці старої будівлі зведуть двоповерхову школу з 32 класами, актовою залою та харчоблоком

Про підземні школи в України

Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.

Підземні школи наразі будують у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (Кривий Ріг), Херсонській, Чернігівській, Сумській областях.

Зауважимо, що Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Так, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.