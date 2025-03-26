Школа в Бучі зекономить 100 тис. грн щомісяця завдяки сонячним панелям

На початковій школі №11 у Бучі встановлено сонячні панелі потужністю 38 кВт. Це дозволить закладу економити до 100 тисяч гривень щомісяця на електроенергії, сприяючи зниженню витрат та підвищенню енергоефективності.

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Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Зазначається, що обладнання отримано від міста-побратима Бергіш-Гладбах за сприяння GIZ, а встановлення здійснено за підтримки Бучанської міської ради.

"Щиро дякуємо нашим партнерам за допомогу та внесок у сталий розвиток громади відповідно до її енергетичного паспорта", - наголосив Федорук.

Послідовна робота спрямована на переведення всіх соціальних об’єктів громади на альтернативні джерела енергії. Це не лише шлях до енергонезалежності, а й внесок у чисте та стале майбутнє, додав він.

Про енергозалежність

Нагадаємо, у 46 медичних закладах первинного рівня вже встановлено сонячні електростанції. Це дозволить використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати її для потреб установ.

Зауважимо, що Укрексімбанк надав Мукачівській міській раді кредит на суму 125 мільйонів гривень терміном на два роки на проведення робіт із капітального ремонту будівель закладів освіти та встановлення сонячних електростанцій.

Зазначимо, що влітку 2024 року в Україні було увалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця 2025 року на всіх громадських будівлях.