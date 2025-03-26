Школа в Буче сэкономит 100 тыс. грн ежемесячно благодаря солнечным панелям

В начальной школе №11 в Буче установлены солнечные панели мощностью 38 кВт. Это позволит заведению экономить до 100 тысяч гривен ежемесячно на электроэнергии, способствуя снижению затрат и повышению энергоэффективности.

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Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

Отмечается, что оборудование получено от города-побратима Бергиш-Гладбах при содействии GIZ, а установка осуществлена при поддержке Бучанского городского совета.

"Искренне благодарим наших партнеров за помощь и вклад в устойчивое развитие общества в соответствии с его энергетическим паспортом", — подчеркнул Федорук.

Последовательная работа направлена на перевод всех социальных объектов общины в альтернативные источники энергии. Это не только путь к энергонезависимости, но и вклад в чистое и устоявшееся будущее, добавил он.

Об энергозависимости

Напомним, в 46 медицинских учреждениях первичного уровня уже установлены солнечные электростанции. Это позволит использовать солнечную энергию в качестве источника питания и накапливать ее для нужд учреждений.

Отметим, что Укрэксимбанк предоставил Мукачевскому городскому совету кредит на сумму 125 миллионов гривен сроком на два года на проведение работ по капитальному ремонту зданий учебных заведений и установке солнечных электростанций.

Отметим, что летом 2024 года в Украине было принято решение об обязательности установки солнечных панелей с системами хранения энергии до конца 2025 года на всех общественных зданиях.