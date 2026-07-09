Враг уничтожил дроном передвижное отделение "Укрпочты" в Донецкой области: работники спаслись

Российские войска с помощью беспилотника уничтожили передвижное отделение "Укрпочты", работавшее вблизи поселка Камышеваха в Краматорском районе Донецкой области. Своевременное износ технических средств предупреждения спасло жизнь команде.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, благодаря своевременному износу детекторов работники почтового оператора не пострадали.

Смелянский подчеркнул, что, несмотря на подобные вражеские атаки, которые происходят почти каждый день, компания продолжает обеспечивать доставку и поблагодарил команду за работу.

Кроме того, руководитель анонсировал, что уже на следующее утро компания обнародует финансовые и операционные результаты работы "Укрпочты" за первое полугодие 2026 года.

Напомним, ранее российские обстрелы повредили объекты "Укрпочты" сразу в нескольких регионах Украины. Тогда в результате вражеских атак были повреждены депо и гражданская инфраструктура в Киеве, Сумах и Никополе, а также зафиксированы новые удары по Днепропетровской и Сумской областях, из-за чего пострадали сотрудники компании.

Также ранее сообщалось о новых потерях транспорта "Укрпочты" из-за вражеских обстрелов. В частности, в Запорожье удар окупантов повредил служебный автомобиль, а водителя госпитализировали с ранениями. Кроме того, еще два автомобиля предприятия были полностью уничтожены врагом во время загрузки в Никополе.