Ворог знищив дроном пересувне відділення "Укрпошти" на Донеччині: працівники врятувалися

Російські війська за допомогою безпілотника знищили пересувне відділення "Укрпошти", яке працювало поблизу селища Комишуваха у Краматорському районі Донецької області. Своєчасне спрацювання технічних засобів попередження врятувало життя команді.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, завдяки вчасному спрацюванню детекторів працівники поштового оператора не постраждали.

Смілянський наголосив, що попри подібні ворожі атаки, які відбуваються майже щодня, компанія продовжує забезпечувати доставку та подякував команді за роботу.

Крім того, керівник анонсував, що вже наступного ранку компанія оприлюднить фінансові та операційні результати роботи "Укрпошти" за перше півріччя 2026 року.

Нагадаємо, раніше російські обстріли пошкодили об'єкти "Укрпошти" одразу в кількох регіонах України. Тоді внаслідок ворожих атак було пошкоджено депо та цивільну інфраструктуру у Києві, Сумах і Нікополі, а також зафіксовано нові удари по Дніпропетровській та Сумській областях, через що постраждали працівники компанії.

Також раніше повідомлялося про нові втрати транспорту "Укрпошти" через ворожі обстріли. Зокрема, на Запоріжжі удар окупантів пошкодив службовий автомобіль, а водія госпіталізували з пораненнями. Крім того, ще дві автівки підприємства були повністю знищені ворогом під час завантаження в Нікополі.