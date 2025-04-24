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ВСУ получат более качественное снаряжение: Минобороны внедрило каталог типовых дефектов

Минобороны
ВСУ получат более качественное снаряжение / Минобороны

Министерство обороны Украины ввело новый инструмент контроля качества вещевого обеспечения для Вооруженных сил — каталог типовых дефектов вещевого имущества.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Он создан с целью повышения требований к поставщикам, обеспечения прозрачности процедур приема продукции и унификации подходов к оценке качества.

Каталог содержит систематизированную информацию о наиболее распространенных дефектах, которые фиксировались при проверке образцов с 2022 года. Речь идет о недостатках в тканях, средствах индивидуальной защиты, обуви и других элементах вещевого обеспечения.

Документ доступен в двух форматах – электронном и печатном.

"Этот инструмент позволяет нам повысить требования к поставщикам, сделать прием имущества более прозрачным, а качество вещевого обеспечения еще выше. Вооруженные силы должны получать только лучшее", — подчеркнул заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Каталог должен также служить общей информационной платформой для коммуникации с поставщиками, помогая фиксировать и квалифицировать выявленные недостатки. Это позволит ввести единый стандарт оценки качества продукции независимо от региона, подразделения или конкретного вида имущества.

Как отметил начальник Центрального управления контроля качества Игорь Лещенко, нововведение позволяет территориальным центрам контроля качества работать согласованно.

  "Учитывая, что прием вещевого имущества осуществляется в разных местах и разными специалистами, мы нуждались в единых стандартах. Каталог позволяет Территориальным центрам контроля качества работать согласованно, независимо от региона или вида имущества", — сказал он.

Разработка и внедрение этого инструмента является одним из шагов к повышению институциональной способности системы ВСУ. Это также гарантия того, что украинские военные будут получать надежное, качественное и безопасное оборудование, которого требует ситуация на фронте.

Также добавим, что Минобороны усовершенствует систему контроля качества товаров, работ и услуг для обороны в условиях военного положения.

Автор:
Татьяна Гойденко