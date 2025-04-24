ЗСУ отримають якісніше спорядження: Міноборони впровадило каталог типових дефектів

Міністерство оборони України запровадило новий інструмент контролю якості речового забезпечення для Збройних сил — каталог типових дефектів речового майна.

Про це йдеться на сайті відомства.

Його створено з метою підвищення вимог до постачальників, забезпечення прозорості процедур приймання продукції та уніфікації підходів до оцінки якості.

Каталог містить систематизовану інформацію про найпоширеніші дефекти, які фіксувалися під час перевірок зразків з 2022 року. Йдеться про недоліки у тканинах, засобах індивідуального захисту, взутті та інших елементах речового забезпечення.

Документ доступний у двох форматах — електронному та друкованому.

"Цей інструмент дозволяє нам підвищити вимоги до постачальників, зробити приймання майна більш прозорим, а якість речового забезпечення ще вищою. Збройні сили мають отримувати лише найкраще", — наголосив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Каталог має слугувати також спільною інформаційною платформою для комунікації з постачальниками, допомагаючи фіксувати і кваліфікувати виявлені недоліки. Це, у свою чергу, дозволить впровадити єдиний стандарт оцінки якості продукції незалежно від регіону, підрозділу чи конкретного виду майна.

Як зазначив начальник Центрального управління контролю якості Ігор Лещенко, нововведення дозволяє територіальним центрам контролю якості працювати узгоджено.

"З огляду на те, що приймання речового майна здійснюється у різних місцях та різними спеціалістами, ми потребували єдиних стандартів. Каталог дозволяє Територіальним центрам контролю якості працювати узгоджено, незалежно від регіону чи виду майна", - сказав він.

Розробка та впровадження цього інструменту є одним із кроків до підвищення інституційної спроможності системи речового забезпечення ЗСУ. Це також гарантія того, що українські військові отримуватимуть надійне, якісне та безпечне спорядження, якого вимагає ситуація на фронті.

Також додамо, що Міноборони вдосконалює систему контролю якості товарів, робіт і послуг для оборони в умовах воєнного стану.