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Міноборони вдосконалює систему забезпечення якості товарів для військових: що відомо

військові, забезпечення
Удосконалення системи забезпечення якості товарів та послуг для оборони. / Міноборони

Міністерство оборони вдосконалює систему контролю якості товарів, робіт і послуг для оборони в умовах воєнного стану.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
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Про це інфомує пресслужба відомства.

Про систему забезпечення

Основною метою нововведень є запобігання постачанню до підрозділів Сил оборони товарів, робіт і послуг неналежної якості.

Одним із заходів для досягнення цієї мети є удосконалення системи військових представництв Міноборони, зокрема, інтеграція цієї системи в структуру державного гарантування якості.

Зокрема, була представлена нова модель забезпечення якості, яка поєднує системи державного гарантування та контролю якості. Також був запропонований алгоритм її впровадження в умовах воєнного стану.

Очікується, що реалізація цієї моделі дозволить мінімізувати ризики виробництва та постачання неякісних товарів оборонного призначення, а також здійснити перехід на західну систему забезпечення якості.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько