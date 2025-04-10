- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны усовершенствует систему обеспечения качества товаров для военных: что известно
Министерство обороны усовершенствует систему контроля качества товаров, работ и услуг для обороны в условиях военного положения.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
О системе обеспечения
Основной целью новшеств является предотвращение поставок в подразделения Сил обороны товаров, работ и услуг ненадлежащего качества.
Одной из мер по достижению этой цели является усовершенствование системы военных представительств Минобороны, в частности, интеграция этой системы в структуру государственного гарантирования качества.
В частности, была представлена новая модель обеспечения качества, объединяющая системы государственного гарантирования и контроля качества. Также был предложен алгоритм ее внедрения в условиях военного положения.
Ожидается, что реализация этой модели позволит минимизировать риски производства и снабжения некачественными товарами оборонного назначения, а также осуществить переход на западную систему обеспечения качества.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд грн.