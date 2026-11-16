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Харьковщина получила более 64,5 тонн оборудования из Латвии для восстановления света и тепла

флаг Латвии
Харьковщина получила из Латвии партию энергооборудования / Depositphotos

Харьковщина получила более 64,5 тонн энергетического оборудования из выведенных из эксплуатации электростанций Латвии. Его передадут энергетикам региона для восстановления поврежденных мощностей и поддержки тепло- и электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Помощь передала латвийская компания Latvenergo AS. Всего в одно из энергетических предприятий области поступило четыре груза.

Среди оборудования – компоненты, которые раньше использовали на латвийских электростанциях. Они должны помочь украинским специалистам ремонтировать энергетические объекты и поддерживать их работу.

"Для украинских регионов, постоянно подвергающихся российским атакам, каждая единица оборудования имеет важное значение. Это возможность наших энергетиков восстанавливать поврежденные мощности, поддерживать работу энергетических объектов и снабжать людей теплом и электроэнергией", — подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль.

Сколько помощи получила Харьковщина

По данным ведомства, с 2022 года из-за хабов Минэнерго предприятиям Харьковской области передали 2485,5 тонн гуманитарной помощи. Из них 646,2 тонн поступило с начала 2026 года.

Это генераторы, аккумуляторы, системы накопления электроэнергии, трансформаторы, насосы, кабели, солнечные панели, транспорт и специальная техника.

Полученное оборудование используется для восстановления энергетической инфраструктуры, резервного питания и поддержки работы критически важных объектов.

Ранее сообщалось, что ЕС предоставит Украине новую партию оборудования и транспорта для поддержки инфраструктуры в зимний период. В пакет помощи войдут 500 генераторов, четыре понтонных моста и 200 автобусов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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