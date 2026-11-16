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Харківщина отримала понад 64,5 тонни обладнання з Латвії для відновлення світла та тепла

прапор Латвії
Харківщина отримала з Латвії партію енергообладнання / Depositphotos

Харківщина отримала понад 64,5 тонни енергетичного обладнання з виведених з експлуатації електростанцій Латвії. Його передадуть енергетикам регіону для відновлення пошкоджених потужностей і підтримки тепло- та електропостачання.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Мівненерго.

Допомогу передала латвійська компанія Latvenergo AS. Загалом до одного з енергетичних підприємств області надійшли чотири вантажі.

Серед обладнання — компоненти, які раніше використовували на латвійських електростанціях. Вони мають допомогти українським фахівцям ремонтувати енергетичні об'єкти та підтримувати їхню роботу.

"Для українських регіонів, які постійно потерпають від російських атак, кожна одиниця обладнання має важливе значення. Це можливість наших енергетиків відновлювати пошкоджені потужності, підтримувати роботу енергетичних об’єктів і забезпечувати людей теплом та електроенергією", — наголосив перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Скільки допомоги отримала Харківщина

За даними відомства, з 2022 року через хаби Міненерго підприємствам Харківської області передали 2485,5 тонни гуманітарної допомоги. З них 646,2 тонни надійшли від початку 2026 року.

Це — генератори, акумулятори, системи накопичення електроенергії, трансформатори, насоси, кабелі, сонячні панелі, транспорт і спеціальна техніка.

Отримане обладнання використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, резервного живлення та підтримки роботи критично важливих об'єктів.

Раніше повідомлялося, що ЄС надасть Україні нову партію обладнання та транспорту для підтримки інфраструктури в зимовий період. До пакета допомоги увійдуть 500 генераторів, чотири понтонні мости та 200 автобусів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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