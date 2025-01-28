Харьковская компания "кинула" мэрию Полтавы на 43 миллиона, пообещав соль для дорог — БЭБ

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачило харьковскую фирму на растрате бюджетных средств в особо крупных размерах из-за невыполнения контракта с мэрией Полтавы. Об этом говорится в сообщениях следственного органа и Полтавской областной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2022 года управление жилищно-коммунального хозяйства горсовета заключило с компанией договор на уборку территории общины. Согласно условиям договора, она также должна была поставить 3 тысячи тонн хлористого натрия (соли с антислеживателем) для посыпания дорог.

Однако получив на счет более 43 миллионов гривен, руководитель фирмы-исполнителя госзаказа подделал отчетную документацию и не поставил товар заказчику, нанеся таким образом соответствующий ущерб местному бюджету.

Ныне руководителю компании сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливается полный круг причастных.

В прокуратуре также указывают, что до 17 января подозреваемый находился за границей, что делало невозможным проведение с ним следственных действий, в том числе обысков по постановлениям суда, полученным 6 января. Соответственно, прокуратура опровергла и "распространенную в социальных сетях и медиа информацию о затягивании расследования".

Отметим, что, судя по данным в системе "Госзакупки онлайн", в сентябре 2022 года управление ЖКХ Полтавского горсовета заключало договор на услуги по уборке улиц и других территорий с ООО "ДБК Квант" (Харьков). В документах, в частности, упоминалась и перевозка 3 тысяч тонн соли с антислежителем.

Директором и 100% владельцем фирмы является Александр Кравченко. Компания имеет уставный капитал лишь в 1 тысячу гривен, основным видом деятельности указывает строительство дорог и автострад, хотя занимается и рядом других видов строительно-монтажных работ.