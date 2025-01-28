Харківська компанія "кинула" мерію Полтави на 43 мільйони, пообіцявши сіль для доріг - БЕБ

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрило харківську фірму на розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах через невиконання контракту з мерією Полтави. Про це йдеться у повідомленнях слідчого органу та Полтавської обласної прокуратури.

Зазначається, що у вересні 2022 року управління житлово-комунального господарства міськради уклало з компанією договір на прибирання території громади. Згідно з умовами договору вона також мала поставити 3 тисячі тонн хлористого натрію (солі з антизлежувачем) для посипання доріг.

Отримавши на рахунок понад 43 мільйона гривень, керівник фірми-виконавця держзамовлення підробив звітну документацію і не поставив товар замовнику, завдавши таким чином відповідних збитків місцевому бюджету.

Наразі керівнику товариства повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється повне коло причетних.

В прокуратурі також вказують, що до 17 січня підозрюваний перебував за кордоном, що унеможливлювало проведення з ним слідчих дій, зокрема обшуків за ухвалами суду, отриманими 6 січня. Відповідно, прокуратура спростувала й "розповсюджену в соціальних мережах та медіа інформацію про затягування розслідування".

Зазначимо, що судячи з даних у системі "Держзакупівлі онлайн", у вересні 2022 року управління ЖКГ Полтавської міськради укладало договір на послуги з прибирання вулиць та інших територій з ТОВ "ДБК Квант" (Харків). У документах, зокрема, згадувалося й перевезення 3 тисяч тонн солі з антизлежувачем.

Директором та 100%-м власником фірми є Олександр Кравченко. Компанія має статутний капітал лише в 1 тисячу гривень, основним видом діяльності вказує будівництво доріг і автострад, хоча займається також низкою інших видів будівельно-монтажних робіт.