Хищение 5,8 млрд грн: полиция провела масштабные обыски по делу "Укртатнафты"

Оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР) и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели 49 неотложных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Обыски проводились в рамках дела о масштабном хищении 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Обыски проводились в офисных помещениях, а также по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые, вероятно, использовались для легализации незаконно полученных средств. В ходе следственных действий изъята важная документация, компьютерная техника и накопители информации.

Отмечается, что по этому делу экспредседатель правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск.

В сообщении полиции не указывается название компании, но по данным enkorr, речь идет об "Укртатнафты" и ее экс-главы Павле Овчаренко, руководившем предприятием до 2022 года.

Следствие установило, что чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шести предпринимателей. Средства от реализации горючего, принадлежавшие нефтеперерабатывающему концерну, фактически перечислялись в адрес предприятий финансово-промышленной группы.

Оперативники установили, что подконтрольные организатору "схемы" компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовывали полученные средства через ряд мнимых сделок.

По этому факту следователи Нацполиции объявили подозрение всем девятерым участникам организованной группы. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах.

Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экспредседателя предприятия, а также на корпоративные права ряда других предприятий.

Напомним, в начале мая по этому делу был объявлен в розыск Интерпола экспредседатель правления "Укртатнафты" Павло Овчаренко и пять его сообщников по подозрению в присвоении 5,8 млрд грн.