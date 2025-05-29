Розкрадання 5,8 млрд грн: поліція провела масштабні обшуки у справі "Укртатнафти"

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Обшуки проводились у рамках справи про масштабне розкрадання 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Обшуки проводилися в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які, ймовірно, використовувались для легалізації незаконно отриманих коштів. В ході слідчих дій вилучено важливу документацію, комп'ютерну техніку та накопичувачі інформації.

Зазначається, що у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.

У повідомленні поліції не вказується назва компанії, але за даними enkorr, йдеться про "Укртатнафту" та її ексочільника Павла Овчаренка, який керував підприємством до 2022 року.

Слідство встановило, що посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Кошти від реалізації пального, що належали нафтопереробному концерну, фактично перераховувалися на адресу підприємств фінансово-промислової групи.

Оперативники встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.

За цим фактом слідчі Нацполіції оголосили підозру всім дев'ятьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.

Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови підприємства, а також на корпоративні права низки інших підприємств.

Нагадаємо, на початку травня у цій справі було оголошено в розшук Інтерполу ексголову правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка і п'ятьох його спільників за підозрою у привласненні 5,8 млрд грн.