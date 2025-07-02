"Я хочу провести революцию": совладелец "Новой почты" Поперешнюк объяснил решение о сокращении штата

Украинская компания по логистике и экспресс-доставке посылок "Новая почта" проводит реструктуризацию. В результате половина из 7000 офисных работников группы могут лишиться работы или перейти на посылки. В компании запланированное сокращение штата объясняют "оптимизацией бизнес-процессов", отметив, что "не ищут экономию за счет увольнений".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на интервью Владимира Поперешнюка "Forbes Украина".

В настоящее время "Новая почта" проводит реформу бизнес-процессов, включающую сокращение штата. За время войны штат компании почти не менялся — около 33 тысяч работников, а выручка выросла до 54,25 млрд грн в 2024 году.

"Это не сокращение, а оптимизация бизнес-процессов. Компания постоянно работает над эффективностью работы всех подразделений, инвестирует в автоматизацию, роботизацию. У нас работает LEAN-институт. Это постоянная эволюция. Но этого маловато. Поэтому я еще хочу провести революцию", — пояснил Поперешнюк.

Он отметил, что компания пытается "уменьшить лишние процессы и увеличить те, что создают ценность для клиентов". При этом, не ища экономии за счет увольнений.

"Напротив стремимся расширять штат. Но важно не просто увеличивать количество людей, а постоянно улучшать их качество", — отметил Поперешнюк.

По его словам, реформа была запланирована не из-за проблем, а является подготовкой к предстоящему росту.

"Они переходят в подразделения, где создается ценность. Увеличивается количество посылок, потому что больше людей обслуживают клиентов. Когда люди из офиса переходят в торговый зал, это значит, что будет больше продаж, будет лучшее обслуживание. Мы всех приглашаем, идите в отделение, работайте, пожалуйста", — рассказал совладелец компании.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" в рамках существующего кредита в мае 2025 года сообщила Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) о запланированном сокращении около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности штата.