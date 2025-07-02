"Я хочу провести революцію": співвласник "Нової пошти" Поперешнюк пояснив рішення про скорочення штату

Українська компанія з логістики та експрес-доставки посилок "Нова пошта" проводить реструктуризацію. У результаті половина з 7000 офісних працівників групи можуть втратити роботу чи перейти на посилки. У компанії заплановане скорочення штату пояснюють "оптимізацією бізнес-процесів", зазначивши, що "не шукають економії за рахунок звільнень".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю Володимира Поперешнюка "Forbes Україна".

Наразі "Нова пошта" проводить реформу бізнес-процесів, яка включає скорочення штату. За час війни штат компанії майже не змінювався — близько 33 тисяч працівників, а виторг зріс до 54,25 млрд грн у 2024 році.

"Це не скорочення, а оптимізація бізнес-процесів. Компанія постійно працює над ефективністю роботи всіх підрозділів, інвестує в автоматизацію, роботизацію. У нас працює LEAN-інститут. Це постійна еволіція. Але цього замало. Тому я ще хочу провести революцію", — пояснив Поперешнюк.

Він зазначив, що компанія намагається "зменшити зайві процеси і збільшити ті, що створюють цінність для клієнтів". При цьому, не шукаючи економії за рахунок звільнень.

"Навпаки прагнемо розширювати штат. Але важливо не просто збільшувати кількість людей, а постійно покращувати їх якість", — зазначив Поперешнюк.

За його словами, реформа була запланована не через проблеми, а є підготовкою до майбутнього зростання. Тому людям пропонують переводитися з офісної роботи в інші підрозділи, зокрема в торгові зали і працювати з посилками.

"Вони переходять в підрозділи, де створюється цінність. Збільшується кількість посилок, тому що більше людей обслуговують клієнтів. Коли люди з офіса переходять в торговий зал, це означає, що буде більше продажів, буде краще обслуговування. Ми всіх запрошуємо, йдіть у відділення, працюйте, будь ласка", — розповів співвласник компанії.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" у рамках існуючого кредиту в травні 2025 року повідомила Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності штату.