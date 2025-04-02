Яйца по 17 грн для ВСУ: кто получил подозрения за махинации с закупками (ВИДЕО)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения фигурантам, причастным к хищению 733 млн грн на закупках Министерства обороны.

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Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро.

Детали дела

Отмечается, что в течение 2022-2023 годов обеспечение украинской армии продуктами происходило из-за закупки соответствующих комплектов.

"Это предполагало возможность заказывать продукты по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований. Наиболее употребляемые, например овощи, крупы, мясо, вода, составляли лишь 10% ассортимента. Остальные же, вроде специй, желатина или ягод заказывались изредка или никогда", - сообщают в НАБУ.

Цену комплекта формировали с учетом всех наименований каталога — она составляла их среднюю стоимость. Таким образом, поставщики могли манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать малоупотребительные или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой).

"То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, поставляемый тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки", — объясняют в НАБУ.

В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщицы, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн. Часть этих средств в дальнейшем была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям.

В НАБУ отмечают, что в то же время к совершению преступления причастен экскерующий департамента Минобороны, "не замечавший" ценовых аномалий в каталоге при подписании договоров.

Подчеркивается, что после освещения в медиа соответствующих данных и начала досудебного расследования в январе 2023 года фигуранты снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

Кто получил подозрения

Подозрения по делу по статьям Уголовного кодекса о растрате, покушении на растрату и отмывании доходов, полученных преступным путем, объявили:

бывшему руководителю департамента Министерства обороны Украины;

владелицы связанных компаний-поставщиков;

двум руководителям компаний-поставщиков;

физическому лицу.

Скандальные закупки Минобороны

В январе 2023 года Минобороны попало в скандал из-за материал журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

В феврале 2023 года Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать бывшего директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, уволенного после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые чистки, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках . Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тысяч гривен для товаров и услуг и от 1,5 миллиона гривен для работ.