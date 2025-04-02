Яйця по 17 грн для ЗСУ: хто отримав підозри за махінації із закупівлями (ВІДЕО)

Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри фігурантам, причетним до розкрадання 733 млн грн на закупівлях Міністерства оборони.

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Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Деталі справи

Зазначається, що протягом 2022-2023 років забезпечення української армії продуктами відбувалося через закупівлю відповідних комплектів.

"Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи", - зауважують в НАБУ.

Натомість ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу - вона становила їхню середню вартість. Таким чином, постачальники могли маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані чи ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку).

"Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки", - пояснюють в НАБУ.

У результаті таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям.

В НАБУ зауважують, що водночас до вчинення злочину причетний екскерівник департаменту Міноборони, який "не помічав" цінових аномалій у каталозі під час підписання договорів.

Підкреслюється, що після висвітлення в медіа відповідних даних та початку досудового розслідування в січні 2023 року фігуранти зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Хто отримав підозри

Підозри у справі за статтями Кримінального кодексу про розтрату, замах на розтрату й відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, оголосили:

колишньому керівнику департаменту Міністерства оборони України;

власниці пов’язаних компаній-постачальниць;

двом керівникам компаній-постачальниць;

фізичній особі.

Скандальні закупівлі Міноборони

У січні 2023 року Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

У лютому 2023 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати колишнього директора департаменту закупок Міноборони Богдана Хмельницького, якого звільнили після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тисяч гривень для товарів і послуг, і від 1,5 мільйона гривень для робіт.