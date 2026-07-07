"ЯСНО+" требует от "Киевпасстранса" почти 12 млн грн

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО "ЯСНО+" к КП "Киевпасстранс". Поставщик требует взыскать с коммунального предприятия 11,97 млн. грн. за бездоговорное потребление электрической энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал ExPro.

Исковое заявление было подано 23 июня 2026 года. По утверждению истца, после прекращения действия договора поставки электрической энергии от 11 августа 2025 года КП "Киевпасстранс" продолжило потреблять расходные ресурсы с 1 по 6 октября 2025 года без надлежащего правового основания.

Объемы потребления и сумма иска

По данным ООО "ЯСНО+", за этот шестидневный период коммунальное предприятие использовало 1 408 626 кВтч электроэнергии. Объем потребления подтверждается официальными письмами от операторов системы распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети".

В иске ООО "ЯСНО+" просит суд взыскать с КП "Киевпасстранс" 11 970 948,87 грн как стоимость безосновательно полученной услуги. Суд установил, что исковое заявление отвечает всем требованиям процессуального законодательства и открыл производство по делу №910/7657/26.

Когда состоится суд

В силу характера спора и большого объема доказательств дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства.

Подготовительное судебное заседание назначено на 28 июля 2026 года. К этой дате стороны конфликта должны подать в суд все необходимые процессуальные документы, отзывы и дополнительные доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что YASNO выходит на новый рынок. Энергетический бренд YASNO получил лицензию на осуществление деятельности по агрегации на рынке электроэнергии Украины. Соответствующее решение приняла НКРЭКУ, после чего компания объявила о подготовке первых продуктов для бизнес-клиентов на базе новой модели управления энергопотреблением.