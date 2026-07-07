"ЯСНО+" вимагає від "Київпастрансу" майже 12 млн грн

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "ЯСНО+" до КП "Київпастранс". Постачальник вимагає стягнути з комунального підприємства 11,97 млн грн за бездоговірне споживання електричної енергії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал ExPro.

Позовну заяву було подано 23 червня 2026 року. За твердженням позивача, після припинення дії договору постачання електричної енергії від 11 серпня 2025 року КП "Київпастранс" продовжило споживати розхідні ресурси з 1 по 6 жовтня 2025 року без належної правової підстави.

Обсяги споживання та сума позову

За даними ТОВ "ЯСНО+", за цей шестиденний період комунальне підприємство використало 1 408 626 кВт·год електроенергії. Обсяг споживання підтверджується офіційними листами від операторів системи розподілу — ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

У позові ТОВ "ЯСНО+" просить суд стягнути з КП "Київпастранс" 11 970 948,87 грн як вартість безпідставно отриманої послуги. Суд встановив, що позовна заява відповідає всім вимогам процесуального законодавства, та відкрив провадження у справі №910/7657/26.

Коли відбудеться суд

З огляду на характер спору та великий обсяг доказів, справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження.

Підготовче судове засідання призначено на 28 липня 2026 року. До цієї дати сторони конфлікту мають подати до суду всі необхідні процесуальні документи, відзиви та додаткові докази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що YASNO виходить на новий ринок. Енергетичний бренд YASNO отримав ліцензію на провадження діяльності з агрегації на ринку електроенергії України. Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП, після чого компанія оголосила про підготовку перших продуктів для бізнес-клієнтів на базі нової моделі управління енергоспоживанням.