YASNO выходит на новый рынок: компания получила лицензию на агрегацию электроэнергии

YASNO получил лицензию на проведение деятельности по агрегации на рынке электроэнергии Украины. Соответствующее решение 28 апреля приняла НКРЭКУ, а компания объявила о подготовке первых продуктов для бизнес-клиентов на базе новой модели управления энергопотреблением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Лицензию получило ООО "Ясно Энергоэффективность", работающее под брендом YASNO. Компания планирует развивать направление агрегации – механизм, позволяющий объединять различные энергетические активы клиентов в единую систему управления.

Речь идет прежде всего о солнечных электростанциях, системах накопления энергии и других генерирующих мощностях бизнеса. Компания сможет централизованно управлять такими активами, прогнозировать их работу и выводить доступные мощности на энергетические рынки.

YASNO заявляют, что это открывает для бизнеса доступ к оптовому рынку электроэнергии, где отдельным компаниям работать самостоятельно часто сложно или экономически невыгодно.

Для клиентов участие в таких агрегированных группах будет означать:

  • возможность получать дополнительный доход от собственного поколения
  • оптимизацию затрат на электроэнергию
  • доступ к рынку балансировки и другим сегментам энергорынка
  • централизованное управление энергетическими активами

Фактически речь идет о развитии модели распределенной энергетики, где бизнес не только потребляет электроэнергию, но становится активным участником рынка.

Получение лицензии также расширяет экосистему YASNO Power — платформу, объединяющую поставки электроэнергии с решениями для генерации, накопления и управления энергией.

Для энергорынка Украины появление новых агрегаторов означает дальнейшее развитие гибких мощностей и балансировочных инструментов, что особенно важно в условиях дефицита генерации и роста роли децентрализованной энергетики.

В итоге YASNO выходит в новый сегмент энергорынка, где компании смогут монетизировать собственное поколение и активнее управлять потреблением электроэнергии.

О том, почему спрос на солнечные станции и накопители стремительно растет и как бизнес начинает зарабатывать на собственной электроэнергии в интервью Delo.ua, рассказал CEO YASNO Сергей Коваленко.

Автор:
Татьяна Гойденко