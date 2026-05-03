Бизнесу советуют развивать собственное поколение из-за ограничения импорта электроэнергии

Импорт электроэнергии из Европы не способен полностью покрыть потребности украинского бизнеса из-за ограничения пропускной способности сетей, поэтому ключевым решением для энергетической стабильности предприятий остается развитие собственной генерации.

Как информирует Delo.ua, об этом заявили в инжиниринговой компании RSE Group Ukraine, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам директора компании Анны Поздняковой, технические лимиты сетей ENTSO-E и коммерческие квоты не позволяют гарантировать бесперебойную поставку электроэнергии для всех потребителей, особенно в пиковые периоды нагрузки.

Максимальная пропускная способность импорта составляет около 2,45 ГВт, что ограничивает возможности покрытия спроса в периоды ремонтных кампаний или зимнего пикового потребления.

В компании отмечают, что импорт остается важным элементом балансировки энергосистемы Украины, однако не может быть единственным инструментом обеспечения стабильного электроснабжения промышленности.

Альтернативой является развитие децентрализованного поколения непосредственно на предприятиях. Речь идет об установлении локальных энергетических мощностей, позволяющих бизнесу снизить зависимость от внешних факторов и избежать рисков отключений.

Среди наиболее эффективных решений называют гибридные модели, совмещающие когенерационные установки с системами накопления энергии. Такой подход уже широко используется в Европе для повышения энергетической устойчивости предприятий.

Украинский бизнес не может полностью полагаться на импорт электроэнергии и вынужден инвестировать в собственное поколение для стабильной работы.

Заметим, Украина планирует в течение следующих двух лет увеличить мощность межгосударственных связей линий электропередачи с европейской энергосетью ENTSO-E на 1,5 ГВт, что составляет примерно 61% от нынешней импортной мощности.