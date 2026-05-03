Бізнесу радять розвивати власну генерацію через обмеження імпорту електроенергії

енергетика
Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація

Імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю покрити потреби українського бізнесу через обмеження пропускної здатності мереж, тому ключовим рішенням для енергетичної стабільності підприємств залишається розвиток власної генерації.

Як інформує Delo.ua, про це заявили в інжиніринговій компанії RSE Group Ukraine, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами директорки компанії Ганни Позднякової, технічні ліміти мереж ENTSO-E та комерційні квоти не дозволяють гарантувати безперебійне постачання електроенергії для всіх споживачів, особливо у пікові періоди навантаження.

Наразі максимальна пропускна здатність імпорту становить близько 2,45 ГВт, що обмежує можливості покриття попиту в періоди ремонтних кампаній або зимового пікового споживання.

У компанії наголошують, що імпорт залишається важливим елементом балансування енергосистеми України, однак не може бути єдиним інструментом забезпечення стабільного електропостачання для промисловості.

Альтернативою є розвиток децентралізованої генерації безпосередньо на підприємствах. Йдеться про встановлення локальних енергетичних потужностей, які дозволяють бізнесу зменшити залежність від зовнішніх факторів і уникнути ризиків відключень.

Серед найбільш ефективних рішень називають гібридні моделі, що поєднують когенераційні установки з системами накопичення енергії. Такий підхід уже широко застосовується в Європі для підвищення енергетичної стійкості підприємств.

Український бізнес не може повністю покладатися на імпорт електроенергії і змушений інвестувати у власну генерацію для стабільної роботи.

Зауважимо, Україна планує протягом наступних двох років збільшити потужність міждержавних перетинів ліній електропередачі з європейською енергомережею ENTSO-E на 1,5 ГВт, що складає приблизно 61% від нинішньої імпортної потужності.

Автор:
Тетяна Гойденко