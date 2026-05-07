YASNO виходить на новий ринок: компанія отримала ліцензію на агрегацію електроенергії

YASNO отримав ліцензію на провадження діяльності з агрегації на ринку електроенергії України. Відповідне рішення 28 квітня ухвалила НКРЕКП, а компанія оголосила про підготовку перших продуктів для бізнес-клієнтів на базі нової моделі управління енергоспоживанням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Ліцензію отримало ТОВ "Ясно Енергоефективність", яке працює під брендом YASNO. Компанія планує розвивати напрямок агрегації — механізм, що дозволяє об’єднувати різні енергетичні активи клієнтів у єдину систему управління.

Йдеться насамперед про сонячні електростанції, системи накопичення енергії та інші генеруючі потужності бізнесу. Компанія зможе централізовано управляти такими активами, прогнозувати їхню роботу та виводити доступні потужності на енергетичні ринки.

У YASNO заявляють, що це відкриває для бізнесу доступ до оптового ринку електроенергії, де окремим компаніям працювати самостійно часто складно або економічно невигідно.

Для клієнтів участь у таких агрегованих групах означатиме:

  • можливість отримувати додатковий дохід від власної генерації
  • оптимізацію витрат на електроенергію
  • доступ до ринку балансування та інших сегментів енергоринку
  • централізоване управління енергетичними активами

Фактично йдеться про розвиток моделі розподіленої енергетики, де бізнес не лише споживає електроенергію, а й стає активним учасником ринку.

Отримання ліцензії також розширює екосистему YASNO Power — платформи, яка поєднує постачання електроенергії з рішеннями для генерації, накопичення та управління енергією.

Для енергоринку України поява нових агрегаторів означає подальший розвиток гнучких потужностей та інструментів балансування системи, що особливо важливо в умовах дефіциту генерації та зростання ролі децентралізованої енергетики.

У підсумку, YASNO виходить у новий сегмент енергоринку, де компанії зможуть монетизувати власну генерацію та активніше управляти споживанням електроенергії.

Про те, чому попит на сонячні станції та накопичувачі стрімко зростає і як бізнес починає заробляти на власній електроенергії в інтерв'ю Delo.ua розповів CEO YASNO Сергій Коваленко.

Автор:
Тетяна Гойденко