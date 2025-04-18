Южная Корея передала Украине 20 автомобилей скорой помощи

Украина получила 20 современных автомобилей скорой помощи KIA BONGO в рамках гуманитарной помощи правительства Республики Корея.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указывается, что эта поставка является финальной из 200 запланированных автомобилей общей стоимостью более 12 млн. долларов США, переданных в сотрудничестве Посольства Кореи в Украине и Минздрава.

Каждая переданная "скорая" имеет на борту современное медицинское оборудование, включая дефибрилляторы-мониторы, системы кислородной поддержки, травматологический набор, ноши и медикаменты, что позволяет оказывать полный спектр неотложной помощи пациентам до прибытия в больницу.

Южная Корея передала Украине 20 скорых. Фото: МОЗ

Во время церемонии передачи, состоявшейся при участии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Парк Кичанга, автомобили были переданы представителям медицинских учреждений.

В частности, часть из них усилит автопарк Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также одну из больниц Черкасской области.

Украина получила 20 современных "скорых" KIA BONGO. Фото: МОЗ

Обновление автопарка "скорых"

В целом благодаря поддержке международных партнеров Украина уже получила более 1500 автомобилей экстренной медицинской помощи, из которых 73 — бронированные. Обновление автопарка началось еще до полномасштабного вторжения — в 2020-2021 годах за средства государственного бюджета было закуплено 895 "скорых". Именно эти машины обеспечили стабильную работу системы в первые тяжелые месяцы войны.

Часть "скорых" поедет в Одессу. Фото: МОЗ

Напомним, Чехия инвестирует более 100 млн евро в обновление 13 украинских больниц в рамках инициативы Ukraine Facility. Министры здравоохранения Украины и Чехии Виктор Ляшко и Властимил Валек объявили об этом на украинско-чешском медицинском бизнес-форуме в Киеве.