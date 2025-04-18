Південна Корея передала Україні 20 автомобілів швидкої допомоги

Україна отримала 20 сучасних автомобілів швидкої допомоги KIA BONGO у рамках гуманітарної допомоги від уряду Республіки Корея.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Вказується, що ця поставка є фінальною з 200 запланованих автомобілів загальною вартістю понад 12 млн доларів США, переданих у співпраці Посольства Кореї в Україні та МОЗ.

Кожна передана "швидка" має на борту сучасне медичне обладнання, включаючи дефібрилятори-монітори, системи кисневої підтримки, травматологічний набір, ноші та медикаменти, що дозволяє надавати повний спектр невідкладної допомоги пацієнтам до прибуття в лікарню.

Південна Корея передала Україні 20 "швидких". Фото: МОЗ

Під час церемонії передачі, що відбулась за участі міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Парк Кічанга, автомобілі було передано представникам медичних закладів.

Зокрема, частина з них підсилить автопарк Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також одну з лікарень на Черкащині.

Україна отримала 20 сучасних "швидких" KIA BONGO. Фото: МОЗ

Оновлення автопарку "швидких"

Загалом, завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна вже отримала понад 1500 автомобілів екстреної медичної допомоги, з яких 73 — броньовані. Оновлення автопарку розпочалося ще до повномасштабного вторгнення — у 2020–2021 роках за кошти державного бюджету було закуплено 895 "швидких". Саме ці машини забезпечили стабільну роботу системи у перші, найтяжчі місяці війни.

Частина "швидких" поїде до Одеси. Фото: МОЗ

Нагадаємо, Чехія інвестує понад 100 млн євро в оновлення 13 українських лікарень у рамках ініціативи Ukraine Facility. Міністри охорони здоров’я України та Чехії Віктор Ляшко і Властіміл Валек оголосили про це на Українсько-чеському медичному бізнес-форумі в Києві.