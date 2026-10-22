Южный мост в Киеве временно перекрыли для движения: что изменилось для пассажиров

В Киеве из-за ситуации безопасности временно ограничили движение по Южному мосту.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Как курсирует транспорт в Киеве

В период действия ограничений движение автобусов №22 и №91 организовали через Дарницкий мост. Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.

Напомним, после массированной российской атаки в ночь на 22 октября, в результате которой был поврежден Южный мост и часть инфраструктуры метрополитена, поезда зеленой линии метро временно курсируют на двух отдельных участках.

"Сырец" - "Выдубичи";

"Осокорки" – "Красный хутор".

Интервалы движения поездов составляют ориентировочно четыре минуты.

О дальнейших изменениях в работе метро и наземного общественного транспорта городские власти будут сообщать дополнительно.