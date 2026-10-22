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Южный мост в Киеве временно перекрыли для движения: что изменилось для пассажиров
В Киеве из-за ситуации безопасности временно ограничили движение по Южному мосту.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Как курсирует транспорт в Киеве
В период действия ограничений движение автобусов №22 и №91 организовали через Дарницкий мост. Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.
Напомним, после массированной российской атаки в ночь на 22 октября, в результате которой был поврежден Южный мост и часть инфраструктуры метрополитена, поезда зеленой линии метро временно курсируют на двух отдельных участках.
- "Сырец" - "Выдубичи";
- "Осокорки" – "Красный хутор".
Интервалы движения поездов составляют ориентировочно четыре минуты.
О дальнейших изменениях в работе метро и наземного общественного транспорта городские власти будут сообщать дополнительно.