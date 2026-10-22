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Південний міст у Києві тимчасово перекрили для руху: що змінилося для пасажирів
У Києві через безпекову ситуацію тимчасово обмежили рух Південним мостом.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.
Як курсує транспорт у Києві
На період дії обмежень рух автобусів №22 та №91 організували через Дарницький міст. Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, після масованої російської атаки в ніч на 22 жовтня, внаслідок якої було пошкоджено Південний міст і частину інфраструктури метрополітену, поїзди зеленої лінії метро тимчасово курсують на двох окремих ділянках:
- "Сирець" - "Видубичі";
- "Осокорки" - "Червоний хутір".
Інтервали руху поїздів становлять орієнтовно чотири хвилини.
Про подальші зміни в роботі метро та наземного громадського транспорту міська влада повідомлятиме додатково.