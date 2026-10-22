Південний міст у Києві тимчасово перекрили для руху: що змінилося для пасажирів

У Києві через безпекову ситуацію тимчасово обмежили рух Південним мостом.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Як курсує транспорт у Києві

На період дії обмежень рух автобусів №22 та №91 організували через Дарницький міст. Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, після масованої російської атаки в ніч на 22 жовтня, внаслідок якої було пошкоджено Південний міст і частину інфраструктури метрополітену, поїзди зеленої лінії метро тимчасово курсують на двох окремих ділянках:

"Сирець" - "Видубичі";

"Осокорки" - "Червоний хутір".

Інтервали руху поїздів становлять орієнтовно чотири хвилини.

Про подальші зміни в роботі метро та наземного громадського транспорту міська влада повідомлятиме додатково.