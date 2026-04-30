Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві
є Сенс!

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков
2025

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

За полгода операторы заблокировали 100 000 спам-номеров: как остановить рекламные звонки

женщина, разговор по смартфону, улица
Мобильные операторы заблокировали 100 000 спам-номеров / Freepik

В Украине за шесть месяцев действия новых правил электронных коммуникаций было заблокировано более 100 000 номеров, которые использовались для распространения спама. Система блокировки основана на обращениях абонентов и автоматическом анализе активности номеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как подать жалобу на нежелательные звонки?

Пользователи могут воспользоваться тремя официальными каналами для подачи жалобы на спам:

  • прямое обращение к собственному мобильному оператору;
  • звонок на правительственную горячую линию по номеру 1545;
  • заполнение электронной формы на официальном сайте НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи).

Критерии определения спама

Блокировка номера производится только после проверки по специальным техническим параметрам. Номер подлежит ограничению, если он соответствует по крайней мере двум из следующих критериев:

  • отсутствие возможности совершить обратный вызов на этот номер;
  • использование автоматической аудиозаписи вместо разговора с оператором;
  • продолжительность вызовов менее 60 секунд (1 мин) или отсутствие голосовой связи после соединения;
  • использование карты исключительно для исходящих звонков без потребления интернет-трафика или отправки SMS;
  • более 50% всех вызовов осуществляются на неповторяющиеся уникальные номера;
  • наличие массовых жалоб от разных абонентов на конкретный контакт.

Эти меры стали возможны благодаря внедрению новых правительственных правил в сфере электронных коммуникаций.

Напомним, в январе сообщалось, что за 3 месяца было заблокировано 59 071 номер, что позволило существенно уменьшить количество нежелательных вызовов.

Автор:
Татьяна Ковальчук