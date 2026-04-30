За полгода операторы заблокировали 100 000 спам-номеров: как остановить рекламные звонки
В Украине за шесть месяцев действия новых правил электронных коммуникаций было заблокировано более 100 000 номеров, которые использовались для распространения спама. Система блокировки основана на обращениях абонентов и автоматическом анализе активности номеров.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Как подать жалобу на нежелательные звонки?
Пользователи могут воспользоваться тремя официальными каналами для подачи жалобы на спам:
- прямое обращение к собственному мобильному оператору;
- звонок на правительственную горячую линию по номеру 1545;
- заполнение электронной формы на официальном сайте НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи).
Критерии определения спама
Блокировка номера производится только после проверки по специальным техническим параметрам. Номер подлежит ограничению, если он соответствует по крайней мере двум из следующих критериев:
- отсутствие возможности совершить обратный вызов на этот номер;
- использование автоматической аудиозаписи вместо разговора с оператором;
- продолжительность вызовов менее 60 секунд (1 мин) или отсутствие голосовой связи после соединения;
- использование карты исключительно для исходящих звонков без потребления интернет-трафика или отправки SMS;
- более 50% всех вызовов осуществляются на неповторяющиеся уникальные номера;
- наличие массовых жалоб от разных абонентов на конкретный контакт.
Эти меры стали возможны благодаря внедрению новых правительственных правил в сфере электронных коммуникаций.
Напомним, в январе сообщалось, что за 3 месяца было заблокировано 59 071 номер, что позволило существенно уменьшить количество нежелательных вызовов.