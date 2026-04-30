За пів року оператори заблокували 100 000 спам-номерів: як зупинити рекламні дзвінки

Мобільні оператори заблокували 100 000 спам-номерів / Freepik

В Україні за шість місяців дії нових правил електронних комунікацій було заблоковано понад 100 000 номерів, що використовувалися для розповсюдження спаму. Система блокування базується на зверненнях абонентів та автоматичному аналізі активності номерів.

Як подати скаргу на небажані дзвінки?

Користувачі можуть скористатися трьома офіційними каналами для подання скарги на спам:

  • пряме звернення до власного мобільного оператора; 
  • дзвінок на урядову гарячу лінію за номером 1545; 
  • заповнення електронної форми на офіційному сайті НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку).

Критерії визначення спаму

Блокування номера відбувається лише після перевірки за спеціальними технічними параметрами. Номер підлягає обмеженню, якщо він відповідає принаймні двом із наведених критеріїв:

  • відсутність можливості здійснити зворотний виклик на цей номер; 
  • використання автоматичного аудіозапису замість розмови з оператором; 
  • тривалість викликів менше ніж 60 секунд (1 хв) або відсутність голосового зв'язку після з'єднання; 
  • використання картки виключно для вихідних дзвінків без споживання інтернет-трафіку чи відправки SMS; 
  • понад 50% усіх викликів здійснюються на унікальні номери, що не повторюються; 
  • наявність масових скарг від різних абонентів на конкретний контакт.

Ці заходи стали можливими завдяки впровадженню нових урядових правил у сфері електронних комунікацій.

Нагадаємо,у січні повідомлялося, що за 3 місяці було заблоковано 59 071 номер, що дозволило суттєво зменшити кількість небажаних викликів.

Автор:
Тетяна Ковальчук