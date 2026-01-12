Кінець телефонному терору: мобільні оператори заблокували майже 60 000 спам-номерів

З 2 жовтня в Україні діють нові правила, за якими мобільні оператори зобовʼязані блокувати спам-номери. Цей механізм уже довів свою ефективність: за перші три місяці було заблоковано 59 071 номер, що дозволило суттєво зменшити кількість небажаних викликів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Часто за такими викликами стоять компанії, які телефонують без попередньої згоди користувача та рекламують свої товари чи послуги. Блокування таких номерів допоможе додатково захистити ваші персональні дані та покращити комфорт від користування звʼязком", — пояснив очільник відомства Михайло Федоров.

Що таке спам-дзвінки?

Спам-дзвінки — це навʼязлива реклама товарів чи послуг, яка здійснюється без попередньої згоди користувача. Це не лише дратує, а й створює загрозу для вашої приватності.

Коли ви подаєте скаргу, оператор перевіряє підозрілий номер за кількома професійними критеріями:

виклики здійснюють без комунікації;

середня тривалість дзвінків — менш ніж 60 секунд;

понад 50% дзвінків — на різні номери; на номер неможливо передзвонити;

під час виклику відтворюється записане повідомлення;

скарги від абонентів;

кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера;

номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

Якщо спам підтверджується — номер потрапляє до "довічного бану".

Куди звертатися?

Якщо ви отримали такий виклик, не ігноруйте його — повідомте свого оператора:

Vodafone — зверніться у застосунку або за номерами: 111 (чи 0 800 400 111) в Україні, або +38 050 400 111, якщо ви у роумінгу;

— скористайтеся застосунком або телефонуйте: 466 (чи 0 800 300 466). У роумінгу діє команда 105466#; lifecell — залиште заявку в застосунку чи за номером: 5433 (чи 0 800 20 5433). Для роумінгу: +38 063 5433 111.

Також ви можете подати офіційну заявку на сайті НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку) або скористатися гарячою лінією уряду за коротким номером 1545.

