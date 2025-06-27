Оператори блокуватимуть спам і шахрайські дзвінки — нові правила від Мінцифри

Українці отримали більше контролю над мобільним зв’язком: спам-дзвінки та нав'язлива реклама поступово блокуватимуться, контент-послуги можна буде вимикати самостійно, а за порушення швидкості інтернету тепер можна подати скаргу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як боротимуться зі спамом і шахрайством

Мінцифра впроваджує нові механізми боротьби зі спам-дзвінками та нав’язливою рекламою. Мобільні оператори поступово отримуватимуть можливість автоматично блокувати підозрілі виклики, у тому числі шахрайські. Нововведення впроваджуватимуть поетапно, аби надати операторам час на технічну підготовку.

Як працюватиме система:

Компанії, які хочуть здійснювати масові дзвінки, зобов’язані укласти договір з мобільним оператором і зареєструвати свої телефонні номери. Якщо цього не зробити, виклики з незареєстрованих номерів можуть автоматично блокуватися. Крім того, у найближчому майбутньому абоненти зможуть звертатися до оператора з проханням заблокувати номер, з якого надходив спам-дзвінок.

Також запроваджуються важливі нововведення:

У особистому кабінеті тепер можна не лише контролювати всі витрати, а й самостійно вимикати контент-послуги без необхідності звертатися до оператора.

Швидкість інтернету має бути чітко зазначена в договорі. Якщо оператор обіцяє, наприклад, 100 Мбіт/с, але ви отримуєте значно менше — це вважається порушенням умов. У такому випадку ви маєте право подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.

Особлива підтримка для користувачів у зонах бойових дій: абоненти не втратять зв’язок через несплату послуг, їхні SIM-картки не блокуватимуть, а при першому підключенні до мережі вони отримають безкоштовний пакет зв’язку.

Нагадаємо, понад 60% українців стикалися з телефонними шахраями у 2024 році.