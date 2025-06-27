Операторы будут блокировать спам и мошеннические звонки — новые правила от Минцифры

Украинцы получили больше контроля над мобильной связью: спам-звонки и навязчивая реклама будут постепенно блокироваться, контент-услуги можно будет выключать самостоятельно, а за нарушение скорости интернета теперь можно подать жалобу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Как будут бороться со спамом и мошенничеством

Минцифра внедряет новые механизмы борьбы со спам-звонками и навязчивой рекламой. Мобильные операторы будут постепенно получать возможность автоматически блокировать подозрительные вызовы, в том числе мошеннические. Нововведения будут внедряться поэтапно, чтобы предоставить операторам время на техническую подготовку.

Как будет работать система:

Компании, желающие совершать массовые звонки, обязаны заключить договор с мобильным оператором и зарегистрировать свои телефонные номера. Если этого не сделать, вызовы из незарегистрированных номеров могут автоматически блокироваться. Кроме того, в ближайшем будущем абоненты смогут обращаться к оператору с просьбой заблокировать номер, из которого поступал спам-звонок.

Также вводятся важные нововведения:

В личном кабинете теперь можно не только контролировать все расходы, но самостоятельно выключать контент-услуги без необходимости обращаться к оператору.

Скорость Интернета должна быть четко указана в договоре. Если оператор обещает, например, 100 Мбит/с, но вы получаете гораздо меньше – это считается нарушением условий. В таком случае вы имеете право подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.

Особая поддержка для пользователей в зонах боевых действий: абоненты не лишатся связи из-за неуплаты услуг, их SIM-карты не будут блокироваться, а при первом подключении к сети они получат бесплатный пакет связи.

Напомним, более 60% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками в 2024 году.