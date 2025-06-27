Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

49,05

48,85

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Операторы будут блокировать спам и мошеннические звонки — новые правила от Минцифры

мобильный
Обновлены права мобильных пользователей в Украине / Depositphotos

Украинцы получили больше контроля над мобильной связью: спам-звонки и навязчивая реклама будут постепенно блокироваться, контент-услуги можно будет выключать самостоятельно, а за нарушение скорости интернета теперь можно подать жалобу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Как будут бороться со спамом и мошенничеством

Минцифра внедряет новые механизмы борьбы со спам-звонками и навязчивой рекламой. Мобильные операторы будут постепенно получать возможность автоматически блокировать подозрительные вызовы, в том числе мошеннические. Нововведения будут внедряться поэтапно, чтобы предоставить операторам время на техническую подготовку.

Как будет работать система:

Компании, желающие совершать массовые звонки, обязаны заключить договор с мобильным оператором и зарегистрировать свои телефонные номера. Если этого не сделать, вызовы из незарегистрированных номеров могут автоматически блокироваться. Кроме того, в ближайшем будущем абоненты смогут обращаться к оператору с просьбой заблокировать номер, из которого поступал спам-звонок.

Также вводятся важные нововведения:

  • В личном кабинете теперь можно не только контролировать все расходы, но самостоятельно выключать контент-услуги без необходимости обращаться к оператору.
  • Скорость Интернета должна быть четко указана в договоре. Если оператор обещает, например, 100 Мбит/с, но вы получаете гораздо меньше – это считается нарушением условий. В таком случае вы имеете право подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд.
  • Особая поддержка для пользователей в зонах боевых действий: абоненты не лишатся связи из-за неуплаты услуг, их SIM-карты не будут блокироваться, а при первом подключении к сети они получат бесплатный пакет связи.

Напомним, более 60% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками в 2024 году.

Автор:
Ольга Опенько