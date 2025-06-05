Спамные звонки в Viber сократились на 50% за год

Число пользователей, получавших спамные звонки, за год снизилось почти вдвое — со 155 до 81 тысячи. Жалобы на спам и мошенничество упали на 44%, а Rakuten Viber заблокировал 2,2 тысяч спамеров — вдвое меньше, чем раньше.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Rakuten Viber.

Динамика блокировок мошеннических звонков

За последние два года количество пользователей, получавших спамные звонки, значительно снизилось — почти вдвое за прошлый год, со 155 тысяч в период май 2023-апрель 2024 года до 81 тысячи в мае 2024-апреле 2025-го.

Также уменьшилось количество жалоб на спам и мошенничество — до 3,5 тысячи, что на 44% меньше, чем раньше. За это время Rakuten Viber заблокировал 2,2 тысяч спамеров и мошенников, вдвое меньше, чем в предыдущем периоде. В целом, тенденция демонстрирует стабильное сокращение как количества мошеннических звонков, так и обращений пользователей с соответствующими жалобами.

Об идентификации абонентов

В 2023 году Rakuten Viber ввел функцию "Идентификация абонентов", обозначающую звонки с неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные из-за спама или мошенничества. Весной 2024 возможности функции расширили: теперь пользователи могут узнать, кому принадлежит неизвестный номер.

По состоянию на 2025 год более 3,3 миллионов украинских пользователей активировали эту функцию — это на 139% больше, чем за предыдущий год. Rakuten Viber отмечает, что "Идентификация абонентов" способствует понижению количества мошеннических звонков и жалоб.

Потенциально опасные номера определяются на основе жалоб пользователей и работы внутренней системы мониторинга спама и мошенничества.

Чтобы включить функцию “Идентификация абонентов” на Android, необходимо выполнить следующие шаги:

Откройте меню "Параметры". Выберите раздел "Вызовы и сообщения". Активировать опцию "Идентификация абонентов".

Заметим, за 2023-2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.