Спамні дзвінки у Viber скоротилися на 50% за рік

Кількість користувачів, що отримували спамні дзвінки, за рік знизилась майже вдвічі — з 155 до 81 тисячі. Скарги на спам і шахрайство впали на 44%, а Rakuten Viber заблокував 2,2 тисячі спамерів — удвічі менше, ніж раніше.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Rakuten Viber.

Динаміка блокувань шахрайських дзвінків

За останні два роки кількість користувачів, які отримували спамні дзвінки, значно знизилася — майже вдвічі за минулий рік, з 155 тисяч у період травень 2023–квітень 2024 до 81 тисячі у травні 2024–квітні 2025.

Також зменшилася кількість скарг на спам та шахрайство — до 3,5 тисяч, що на 44% менше, ніж раніше. За цей час Rakuten Viber заблокував 2,2 тисячі спамерів і шахраїв, удвічі менше, ніж у попередньому періоді. Загалом тенденція демонструє стабільне скорочення як кількості шахрайських дзвінків, так і звернень користувачів із відповідними скаргами.

Про ідентифікацію абонентів

У 2023 році Rakuten Viber запровадив функцію "Ідентифікація абонентів", яка позначає дзвінки з невідомих номерів як потенційно безпечні або небезпечні через спам чи шахрайство. Навесні 2024 року можливості функції розширили: тепер користувачі можуть дізнатися, кому належить невідомий номер.

Станом на 2025 рік понад 3,3 мільйона українських користувачів активували цю функцію — це на 139% більше, ніж за попередній рік. Rakuten Viber відзначає, що "Ідентифікація абонентів" сприяє зниженню кількості шахрайських дзвінків та скарг.

Потенційно небезпечні номери визначаються на основі скарг користувачів та роботи внутрішньої системи моніторингу спаму й шахрайства.

Щоб увімкнути функцію “Ідентифікація абонентів” на Android, необідно виконати такі кроки:

Відкрити меню "Параметри". Обрати розділ "Виклики й повідомлення". Активувати опцію "Ідентифікація абонентів".

Зауважимо, за 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.