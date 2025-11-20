Запланована подія 2

Мобільні оператори побудують 100 базових станцій за прискореною процедурою

станція
100 нових базових станцій з'являться завдяки спрощенню дозвільних процедур

Українські мобільні оператори отримали близько 100 дозволів на розміщення нових базових станцій за пришвидшеною процедурою.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше цей процес міг тривати до двох років, то тепер оператори отримують необхідні дозволи в середньому протягом 25 робочих днів.  

Одним із перших регіонів, де почали зводити базові станції за спрощеною процедурою, стала Сумщина. Для мешканців прифронтової області критично важливо мати стабільний зв’язок для екстрених викликів та комунікації з рідними.

Також найбільше отриманих дозволів зафіксовано в таких областях:

  • Івано-Франківська
  • Житомирська
  • Вінницька
  • Львівська
  • Рівненська

Федоров додав що мета уряду забезпечити надійний зв’язок у кожній громаді, незалежно від її розміру чи розташування, та розвивати стійкість телеком-інфраструктури, щоб кожен українець залишався на зв’язку.

Нагадаємо, через систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру Кабінет міністрів створив координаційний штаб, який забезпечуватиме безперебійну роботу комунікаційних мереж

Автор:
Тетяна Бесараб